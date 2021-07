NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Analystin Daniela Costa sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden Quartal des Schweizer Industriekonzerns. Alle Konzernbereiche hätten sich besser als gedacht entwickelt. Die Markterwartungen sollten nun im niedrigen prozentual einstelligen Bereich steigen./tav/edh