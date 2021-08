NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB nach Zahlen von 44 auf 45 Franken angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Industriekonzern habe ein weiteres ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit setze sich nach einer Dekade der Enttäuschungen die Mitte 2020 begonnene, überdurchschnittliche Ergebnisentwicklung fort, was der Markt noch nicht angemessen würdige. Costa hebt ihre Ergebnisprognosen an und geht davon aus, dass die Aktie den Bewertungsrückstand auf die Branche in den kommenden zwölf Monaten aufholen kann./gl/ag