NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 48 Franken belassen. Der Industriekonzern sei trotz Umsatzverschiebungen und Lieferkettenproblemen profitabler als gedacht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Sie lobte zudem den starken Auftragseingang./tav