NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 28 auf 27 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Bewertung von ABB und anderen von ihm beobachteten Vergleichsunternehmen gebe es momentan eine Diskrepanz, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn trotz des vergleichsweise schlechteren Margenprofils des Industriekonzerns würden die Titel derzeit im Einklang mit Wettbewerbern gehandelt. Der Analyst senkte seine Annahmen für das operative Ergebnis (Ebita) 2023. Neben der Konjunktur stelle künftig auch eine mögliche Verzögerung des eMobility-Börsengangs ein Risiko dar./AWP/ajx/bek