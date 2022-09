NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Eine Kombination aus einem hohen Auftragsbestand und einem eher spätzyklischen Endmarkt-Engagement versetzte den Industriekonzern im Geschäftsjahr 2023 in eine bessere Lage als andere zyklische Unternehmen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe jedoch von einem starken Auftragsrückgang aus, sodass er in diesem Punkt zehn Prozent unter dem Konsens liege und 5 Prozent unter dem Konsens für das operative Ergebnis (Ebita) für 2023./ck/jha/