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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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85,28 EUR -4,64 EUR -5,16 %
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Marktkap. 165,91 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

14:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
85,28 EUR -4,64 EUR -5,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe die Erwartungen beim Auftragseingang übertroffen und die Prognose aktualisiert, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren bleibe stark. Die übrigen Zahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen./niw/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,24%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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