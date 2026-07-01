ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 165,91 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe die Erwartungen beim Auftragseingang übertroffen und die Prognose aktualisiert, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren bleibe stark. Die übrigen Zahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen./niw/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,02 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,24%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.