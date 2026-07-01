ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 155,7 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,78 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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