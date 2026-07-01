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Symbol ABLZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

10:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
86,56 EUR 0,42 EUR 0,49%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,78 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:06 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
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