HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach diversen Terminen mit Investoren und Branchenmanagern auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Die beliebtesten Werte der Kapitalgüterbranche seien nach wie vor Eaton und Schneider Electric, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch langjährige Industrieaktionäre schienen in einem gewissen Zwiespalt zu sein, da sie mehr von diesen sehr attraktiven Werten besitzen wollten, aber mit der Bewertung nach einer Kursrallye zu kämpfen hätten./tih/gl

