Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

12:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ABB von 35 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem Treffen mit dem Management des Industriekonzerns erhöhte Analyst Philip Buller seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Die ABB-Führung habe überzeugende und optimistische Botschaften vermitteln können, sei aber gleichzeitig angemessen pragmatisch, so der Analyst. Er geht nun von intakten langfristigen Wachstumstreibern im Elektrifizierungsgeschäft aus. Zudem scheine eine zyklische Erholung im Automatisierungsgeschäft in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich. Einzig die Bewertung der Aktie halte ihn davon ab, eine Kaufempfehlung für ABB auszusprechen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/men

