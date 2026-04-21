ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 147,3 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Er rechne mit einer positiven Marktreaktion, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem verwies der Analyst dabei auf die wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung angehobene Jahresumsatzprognose auf vergleichbarer Fläche. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben."/ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
77,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-16,45%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
76,62 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
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|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
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|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
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|10.04.26
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|UBS AG