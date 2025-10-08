DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,26 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
59,22 CHF +0,28 CHF +0,48 %
SWX
Marktkap. 114,47 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Goldman Sachs Group Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:31 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri)
63,26 EUR 0,02 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 54 auf 56 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
56,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,22 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:31 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:11 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

