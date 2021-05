NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Online-Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Franken belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass eine gute Nachfrage und die Preisgestaltung des Elektrotechnikkonzerns die gestiegenen Kosten ausgleichen können, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag