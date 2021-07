NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Analyst Andreas Willi prognostizierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche eine starke Berichtssaison der Unternehmen. Mit Blick auf deren Umsätze gebe es hinsichtlich der Schätzungen Aufwärtspotenzial, mehr noch bei der Profitabilität. Starke Zahlen erwartet er von ABB für die Segmente Elektrifizierung, Automation und Robotik./bek/ag