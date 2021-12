NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Die aktualisierten Wachstumsziele des Elektrokonzerns hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/eas