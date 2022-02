NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Der Elektrotechnikkonzern profitiere von einer anhaltend starken Nachfrage, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Margenausblick auf 2022 sei aber schwach ausgefallen./edh/mis