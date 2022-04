NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 32 auf 33 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anhaltend starke Nachfrage sei das Glanzlicht in einem ansonsten durchwachsenen Quartal gewesen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für den Elektrotechnikkonzern, begünstigt auch von einem stärkeren Dollar./ajx/he