NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Der Elektrotechnikkonzern dürfte in puncto operatives Ergebnis (Ebita) etwas besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl