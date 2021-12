NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB mit "Outperform" und einem Kursziel von 38 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Umbau unter dem neuen Konzernchef sei viel weitreichender als viele Investoren aktuell realisierten, lobte Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Kapitalgüterherstellern./mis/ck