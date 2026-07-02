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Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

09:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
94,10 EUR 2,00 EUR 2,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 72 auf 81 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
86,42 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,27%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
86,52 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,38%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:36 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
26.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
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