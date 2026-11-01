ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
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Marktkap. 128,13 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Mit der geplanten Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg weite der Schweizer Technologiekonzern seine Aktivitäten im Kühlsystemebereich aus, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine hoch, relativiere sich mit Blick auf die angestrebten Synergien aber deutlich./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
66,68 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
66,56 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|11:31
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|RBC Capital Markets
|18.11.26
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|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|11:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.