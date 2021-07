NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 23 auf 25 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Im Geschäftsfeld Elektrifizierung schlage sich der Industriekonzern besser als erwartet, in der Prozessautomatisierung hingegen schlechter, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Elektrifizierung dürften die Aufträge stärker gestiegen sein als vom Unternehmen bislang erwartet./bek/gl