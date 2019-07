NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Auch wenn die Konsensschätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebita) des Elektrotechnikkonzerns im zweiten Quartal zuletzt gesunken sei, liege seine Prognose immer noch rund 3 Prozent tiefer, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz der Schweizer dürfte rein organisch um 2 Prrozent gestiegen sein./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 18:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 18:30 / BST





