NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 16,50 auf 17 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts niedriger Erwartungen habe der schweizerische Industriekonzern solide abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften sich die aktuellen Konsensschätzungen für das kommende Jahr als zu hoch erweisen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 17:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 17:54 / BST



