NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 16,50 auf 17,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern dürften nicht ganz so schlimm wie vom Markt befürchtet ausfallen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die wahre Herausforderung für den Elektrotechnikkonzern liege in der Wachstumsdynamik 2021./edh/fba