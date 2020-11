NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,50 Franken belassen. Die hohe Bewertung in Relation zur langfristigen Ergebnisdynamik des Schweizer dustriekonzerns sei bedenklich, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Rund 40 Prozent des Portfolios sei von negativen Preisentwicklungen betroffen./mf/ck