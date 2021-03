NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB vor Zahlen von 24 auf 25 Schweizer Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er rechne bei vielen der von ihm beobachteten Unternehmen inklusive ABB mit einem starken ersten Quartal, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des schweizerischen Industriekonzerns habe sich indes trotz stagnierender Konsensschätzungen seit den Resultaten für das Schlussquartal 2020 überdurchschnittlich entwickelt./gl/he