NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach endgültigen Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Franken belassen. Die operative Marge (Ebita-Marge) des Technologiekonzerns sei besser als zuvor angekündigt ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der erhöhte Jahresausblick überzeuge./mf/ck