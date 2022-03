NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für About You nach vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 von 33 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung einer sinkenden Nachfrage in Osteuropa habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Online-Modehändler im Geschäftsjahr 2022/23 reduziert, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch bleibt es aber beim Kaufvotum./edh/mis