NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für About You von 19 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards brachte sein Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie damit in Einklang mit der Branchenbewertung. Nach dem Zwischenbericht lobte er den Anfang des zweiten Geschäftsquartals und die bestätigten Jahresziele./ag/gl