NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für About You nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der neue Ausblick des Online-Modehändlers sei weitaus schlechter als gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Firma habe im Vergleich zu den Markterwartungen einen mehr als doppelt so hohen bereinigten operativen Verlust (bereinigtes Ebitda) in Aussicht gestellt./tav/bek