NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat About You nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe besonders im Vergleich mit Konkurrenten ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Noch wichtiger sei der bestätigte Jahresausblick. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) liege aber unter den Schätzungen./gl/tih