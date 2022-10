NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty attestierte dem Online-Modehändler am Dienstag in einer ersten Reaktion solide Quartalsergebnisse im Rahmen der Mitte September revidierten Ziele./ag/ngu