NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat About You mit "Overweight" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Modehändler dürfte im Geschäftsjahr 2024 profitabel sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag