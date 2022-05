NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für About You anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 36 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Umsatzprognose für den Online-Modehändler. Unsicherheit belaste den Ausblick, mit seinen strategische Initiativen jedoch liege das Unternehmen auf Kurs./la/he