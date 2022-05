Aktie in diesem Artikel adesso AG 177,40 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Trotz steigender Lohnkosten habe der IT-Dienstleister beim Ergebnis kräftig zugelegt, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass Adesso weiterhin bessere Ergebnisse liefert als die Konkurrenz und seine Prognose erreicht./jcf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.