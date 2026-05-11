adesso Aktie
Marktkap. 376,1 Mio. EURKGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen soliden Jahresstart verzeichnet, schrieb Wolfgang Specht am Montagabend. Allerdings bestehe noch reichlich Luft für Verbesserungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Buy
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
128,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,00 €
|Abst. Kursziel*:
128,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
128,57%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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