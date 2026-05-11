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WKN A0Z23Q

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adesso SE Buy

09:51 Uhr
adesso SE Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen soliden Jahresstart verzeichnet, schrieb Wolfgang Specht am Montagabend. Allerdings bestehe noch reichlich Luft für Verbesserungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
128,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,00 €		 Abst. Kursziel*:
128,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
128,57%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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