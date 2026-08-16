DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.031 +0,0%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.823 +1,0%Euro 1,1594 +0,2%Öl 88,43 -0,1%Gold 4.403 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX vor höherem Handelsstart -- Asiens Börsen steigen -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- NVIDIA, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker
Amundi MSCI World Swap ETF: Ursprünglich unter der Marke Lyxor aufgelegt, heute unter Amundi, aber immer noch mit dem Preis von 2006 Amundi MSCI World Swap ETF: Ursprünglich unter der Marke Lyxor aufgelegt, heute unter Amundi, aber immer noch mit dem Preis von 2006
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
58,60 EUR +0,10 EUR +0,17 %
STU
finanzen.net zero
adesso jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 373,54 Mio. EUR

KGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adesso SE Buy

08:01 Uhr
adesso SE Buy
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
58,60 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
128,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,40 €		 Abst. Kursziel*:
111,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
118,43%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

08:01 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 adesso Kaufen SMC Research
12.05.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

finanzen.net adesso SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
EQS Group EQS-News: adesso SE mit dynamischem Umsatzwachstum von 13 % und überproportionaler EBITDA-Steigerung um 21 % nach dem ersten Halbjahr / Prognose für Gesamtjahr bestätigt
EQS Group EQS-News: KI-Agenten für Versicherungen: IT-Dienstleister adesso übernimmt die führende KI-Schadenplattform omni:us
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
TraderFox Adesso – IT-Dienstleister könnte zum Übernahmekandidaten werden.
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-News: adesso SE reports dynamic sales growth of 13% and a disproportionately high increase in EBITDA of 21% for the first half of the year / Full-year forecast confirmed
EQS Group EQS-News: AI agents for insurers: IT service provider adesso acquires leading AI claims platform omni:us
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: adesso Wins Contract with the Deutsche Bundesbank
EQS Group EQS-News: adesso SE publishes 2025 consolidated financial statements: Sales increased to EUR 1.47 billion (+14%) / EBITDA improved by 30% to EUR 123.6 million / Earnings per share EUR 2.83
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
adesso SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.