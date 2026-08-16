adesso Aktie
Marktkap. 373,54 Mio. EURKGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
AI Analyse
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines dicken Auftragsbuchs und der sich verbessernden Auslastung der Belegschaft erscheine die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026 gut erreichbar, schrieb Wolfgang Specht am Freitag. Die Aktien, die mit einem prozentual zweistelligen Branchenabschlag gehandelt würden, verdienten daher eine Kurserholung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Buy
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
128,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,40 €
|Abst. Kursziel*:
111,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
118,43%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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