SMC Research

adesso SE Kaufen

12:29 Uhr

Die adesso SE hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum erzielt und sich auch ergebnisseitig verbessert. Da sich die Auslastung seit Mai verbessert habe und das zweite Halbjahr von zusätzlichen fakturierbaren Arbeitstagen profitieren dürfte, hat SMC-Analyst Adam Jakubowski die Schätzungen angehoben und das Kursziel von 132,00 auf 138,00 Euro erhöht.

Mit einem Umsatzwachstum um 13 Prozent auf 794,3 Mio. Euro sei adesso im ersten Halbjahr laut SMC-Research erneut deutlich schneller gewachsen als der Markt und habe dabei auch ergebnisseitig zugelegt. Das EBITDA habe sich um 21 Prozent auf 45,8 Mio. Euro verbessert, die Marge sei leicht von 5,4 auf 5,8 Prozent gestiegen, und das EBIT habe sich von 2,8 auf 5,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das isolierte zweite Quartal sei mit einem EBITDA von 18,8 Mio. Euro zwar um 9 Prozent hinter dem Vorjahresquartal zurückgeblieben, hierfür seien neben der zu Quartalsbeginn noch schwachen Auslastung aber vor allem die deutlich niedrigeren aktivierten Eigenleistungen verantwortlich gewesen. SMC-Research halte den operativen Rückschritt daher für weniger gravierend, als es die Quartalszahl nahelege.

Auf dieser Basis habe adesso den Prognosekorridor für 2026 bekräftigt, der Erlöse von 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 130 und 150 Mio. Euro vorsehe, nach 123,6 Mio. Euro im Vorjahr. Während der Umsatz nach sechs Monaten annähernd zur Hälfte in den Büchern stehe, müsse das Ergebnis noch überwiegend im zweiten Halbjahr erwirtschaftet werden, auf das damit 84,2 bis 104,2 Mio. Euro entfallen würden. Als Treiber nenne das Unternehmen neun zusätzliche fakturierbare Arbeitstage gegenüber der ersten Jahreshälfte, mögliche Lizenzabschlüsse und vor allem die seit Mai steigende Auslastung, die im Juli nach Aussage im Earnings Call das höchste Niveau seit 2024 erreicht habe. Angesichts des hohen Ergebnishebels, den zusätzliche Fakturatage bei gegebener Kostenbasis ausüben würden, halte SMC-Research die Ergebnisspanne für gut erreichbar.

SMC-Research habe die Schätzungen daraufhin angehoben und rechne für 2026 nun mit einem Umsatz von 1.690 Mio. Euro und einem EBITDA von 146,7 Mio. Euro. Bisher hätten die Prognosen bei 1.612,4 Mio. Euro beziehungsweise 132,6 Mio. Euro gelegen. Damit traue SMC-Research adesso nun sogar Werte in der oberen Hälfte der Zielspannen zu. Hierin spiegele sich neben den höheren Erlösen vor allem die sichtbare Dämpfung der Dynamik bei den Personal- und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wider.

Aus dem aktualisierten Modell leitet SMC-Research ein neues Kursziel von 138,00 Euro ab, nach zuvor 132,00 Euro. Dieses signalisiere für die Aktie mehr als Verdopplungspotenzial. Die große Diskrepanz liege aus Sicht der Analysten in den im Markt verbreiteten Sorgen vor den Folgen der agentischen KI für das Geschäftsmodell. Auch SMC-Research erwarte deutliche Auswirkungen, die in der sich andeutenden Reduktion der Personalintensität zugunsten des Materialaufwands, in dem unter anderem die KI-Kosten anfallen würden, bereits erkennbar würden. Darin sehen die Analysten aber auch große Chancen, weil sich dadurch neue Wachstums- und vor allem Skalierungspotenziale ergeben würden.

Für einen Anbieter wie adesso, der die Geschäftsprozesse und die IT-Landschaft seiner Zielbranchen so genau kenne, bringe die KI-Revolution nach Einschätzung von SMC-Research mehr Chancen als Risiken. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.08.2026 um 12:25 Uhr) Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/ Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.08.2026 um 11:20 Uhr fertiggestellt und am 17.08.2026 um 11:45 Uhr veröffentlicht. Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-17-SMC-Update-adesso.pdf Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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