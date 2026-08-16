DAX 26.449 +0,0%ESt50 6.560 +0,3%MSCI World 5.031 +0,0%Top 10 Crypto 8,2050 +1,0%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.842 +1,0%Euro 1,1590 +0,2%Öl 89,28 +0,9%Gold 4.399 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX wenig bewegt -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Geely, Infineon und Co., BYD, Rheinmetall, Anthropic, NVIDIA, Apple, Siemens Energy, Goldpreis im Fokus
Top News
Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft
Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser Siemens-Aktie im Schatten von Siemens Energy: Betriebsrat kritisiert Abspaltungen unter Kaeser
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
57,50 EUR -1,00 EUR -1,71 %
STU
finanzen.net zero
adesso jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 373,54 Mio. EUR

KGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

AI Analyse

SMC Research

adesso SE Kaufen

12:29 Uhr
adesso SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
57,50 EUR -1,00 EUR -1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die adesso SE hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum erzielt und sich auch ergebnisseitig verbessert. Da sich die Auslastung seit Mai verbessert habe und das zweite Halbjahr von zusätzlichen fakturierbaren Arbeitstagen profitieren dürfte, hat SMC-Analyst Adam Jakubowski die Schätzungen angehoben und das Kursziel von 132,00 auf 138,00 Euro erhöht. 

Mit einem Umsatzwachstum um 13 Prozent auf 794,3 Mio. Euro sei adesso im ersten Halbjahr laut SMC-Research erneut deutlich schneller gewachsen als der Markt und habe dabei auch ergebnisseitig zugelegt. Das EBITDA habe sich um 21 Prozent auf 45,8 Mio. Euro verbessert, die Marge sei leicht von 5,4 auf 5,8 Prozent gestiegen, und das EBIT habe sich von 2,8 auf 5,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das isolierte zweite Quartal sei mit einem EBITDA von 18,8 Mio. Euro zwar um 9 Prozent hinter dem Vorjahresquartal zurückgeblieben, hierfür seien neben der zu Quartalsbeginn noch schwachen Auslastung aber vor allem die deutlich niedrigeren aktivierten Eigenleistungen verantwortlich gewesen. SMC-Research halte den operativen Rückschritt daher für weniger gravierend, als es die Quartalszahl nahelege. 

Auf dieser Basis habe adesso den Prognosekorridor für 2026 bekräftigt, der Erlöse von 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 130 und 150 Mio. Euro vorsehe, nach 123,6 Mio. Euro im Vorjahr. Während der Umsatz nach sechs Monaten annähernd zur Hälfte in den Büchern stehe, müsse das Ergebnis noch überwiegend im zweiten Halbjahr erwirtschaftet werden, auf das damit 84,2 bis 104,2 Mio. Euro entfallen würden. Als Treiber nenne das Unternehmen neun zusätzliche fakturierbare Arbeitstage gegenüber der ersten Jahreshälfte, mögliche Lizenzabschlüsse und vor allem die seit Mai steigende Auslastung, die im Juli nach Aussage im Earnings Call das höchste Niveau seit 2024 erreicht habe. Angesichts des hohen Ergebnishebels, den zusätzliche Fakturatage bei gegebener Kostenbasis ausüben würden, halte SMC-Research die Ergebnisspanne für gut erreichbar. 

SMC-Research habe die Schätzungen daraufhin angehoben und rechne für 2026 nun mit einem Umsatz von 1.690 Mio. Euro und einem EBITDA von 146,7 Mio. Euro. Bisher hätten die Prognosen bei 1.612,4 Mio. Euro beziehungsweise 132,6 Mio. Euro gelegen. Damit traue SMC-Research adesso nun sogar Werte in der oberen Hälfte der Zielspannen zu. Hierin spiegele sich neben den höheren Erlösen vor allem die sichtbare Dämpfung der Dynamik bei den Personal- und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wider. 

Aus dem aktualisierten Modell leitet SMC-Research ein neues Kursziel von 138,00 Euro ab, nach zuvor 132,00 Euro. Dieses signalisiere für die Aktie mehr als Verdopplungspotenzial. Die große Diskrepanz liege aus Sicht der Analysten in den im Markt verbreiteten Sorgen vor den Folgen der agentischen KI für das Geschäftsmodell. Auch SMC-Research erwarte deutliche Auswirkungen, die in der sich andeutenden Reduktion der Personalintensität zugunsten des Materialaufwands, in dem unter anderem die KI-Kosten anfallen würden, bereits erkennbar würden. Darin sehen die Analysten aber auch große Chancen, weil sich dadurch neue Wachstums- und vor allem Skalierungspotenziale ergeben würden. 

Für einen Anbieter wie adesso, der die Geschäftsprozesse und die IT-Landschaft seiner Zielbranchen so genau kenne, bringe die KI-Revolution nach Einschätzung von SMC-Research mehr Chancen als Risiken. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“. 

Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.08.2026 um 12:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.08.2026 um 11:20 Uhr fertiggestellt und am 17.08.2026 um 11:45 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-17-SMC-Update-adesso.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Kaufen

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
57,50 €		 Abst. Kursziel*:
140,00%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
57,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
140,00%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

12:29 adesso Kaufen SMC Research
08:01 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 adesso Kaufen SMC Research
12.05.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

StockXperts adesso: Mehr Wachstum, mehr Ergebnis, mehr Potenzial adesso: Mehr Wachstum, mehr Ergebnis, mehr Potenzial
Aktien-Global adesso: Mehr Wachstum, mehr Ergebnis, mehr Potenzial
finanzen.net adesso SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
EQS Group EQS-News: adesso SE mit dynamischem Umsatzwachstum von 13 % und überproportionaler EBITDA-Steigerung um 21 % nach dem ersten Halbjahr / Prognose für Gesamtjahr bestätigt
EQS Group EQS-News: KI-Agenten für Versicherungen: IT-Dienstleister adesso übernimmt die führende KI-Schadenplattform omni:us
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
TraderFox Adesso – IT-Dienstleister könnte zum Übernahmekandidaten werden.
EQS Group EQS-News: adesso SE reports dynamic sales growth of 13% and a disproportionately high increase in EBITDA of 21% for the first half of the year / Full-year forecast confirmed
EQS Group EQS-News: AI agents for insurers: IT service provider adesso acquires leading AI claims platform omni:us
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: adesso Wins Contract with the Deutsche Bundesbank
EQS Group EQS-News: adesso SE publishes 2025 consolidated financial statements: Sales increased to EUR 1.47 billion (+14%) / EBITDA improved by 30% to EUR 123.6 million / Earnings per share EUR 2.83
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
adesso SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.