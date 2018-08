NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe sich während der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen wie üblich recht zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Mal habe das Unternehmen unter anderem das nachhaltige Markenwachstum in den meisten Regionen betont. Das höhere Kursziel resultiere aus einer Verschiebung des Bewertungshorizontes um ein Jahr in die Zukunft./la/zb



Datum der Analyse: 09.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.