NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 205 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebit) dank einer überraschend starken Bruttomarge die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da sich aber die Währungsverhältnisse im Jahresverlauf für Adidas verschlechtern und zudem die operativen Kosten steigen dürften, rechnet sie nur mit begrenzt steigenden Ergebnisschätzungen. Sie selbst habe ihre Prognosen nur leicht angehoben./ck/stw



/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 17:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 17:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.