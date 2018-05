NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Adidas nach diversen Gesprächen mit Investoren aus den USA und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Luxusgüterbereich werde von den meisten Investoren noch immer favorisiert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Adidas sei das signalisierte Interesse weiter auf einem gewohnten Niveau. Er ziehe die Aktien im Sportartikelsegment weiter jenen von Puma vor./tih/jha/



Datum der Analyse: 01.05.2018



