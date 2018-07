NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet mit einem Umsatz von 5,15 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis (Ebit) von 526 Millionen Euro. Die Sportartikelbranche befinde sich zwar in einer spätzyklischen Phase, dennoch seien die Aussichten weiter attraktiv, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/edh



Datum der Analyse: 17.07.2018



