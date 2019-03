NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Adidas nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Aktie bleibe als Selbsthilfestory mit Blick auf die Margen attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte 2019 davon beeinträchtigt werden, dass der Sportartikelhersteller zum zweiten Mal in zwei Jahren wichtige Markttrends verpasst habe./gl/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 17:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 00:15 / ET





