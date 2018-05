MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Management habe hervorgehoben, dass der Sportartikelhersteller weiterhin auf einem guten Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch nach der Telefonkonferenz dürfte wohl unter anderem damit zusammenhängen, dass das Management eine Abschwächung des Margenwachstums angedeutet habe./la/jsl



Datum der Analyse: 03.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.