NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 265 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2020 und das Folgejahr. Die Trends in der Asien-Pazifikregion und das starke Wachstum im Online-Geschäft deuteten jedoch auf eine Umsatzerholung des Sportartikelkonzerns ab dem zweiten Halbjahr 2020 hin./tav/edh



