Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Nach dem Ende September abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm habe der Sportartikelhersteller ein weiteres, 450 Millionen Euro schweres Programm aufgelegt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber keine Überraschung, sondern liege im Rahmen der bis 2025 geplanten Gewinnausschüttungen an die Aktionäre./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.