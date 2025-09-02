DAX 23.603 +0,5%ESt50 5.325 +0,6%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.358 -0,2%Euro 1,1651 +0,1%Öl 68,89 -0,3%Gold 3.539 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
Alibabas KI-Erfolg überzeugt: Kursziel-Anhebungen treiben die Aktie nach oben Alibabas KI-Erfolg überzeugt: Kursziel-Anhebungen treiben die Aktie nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
170,90 EUR +6,60 EUR +4,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,64 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

08:01 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
170,90 EUR 6,60 EUR 4,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei Adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
163,90 €		 Abst. Kursziel*:
34,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
170,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,73%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:01 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 adidas Buy Warburg Research
22.08.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 adidas Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

dpa-afx Klage scheitert Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab
finanzen.net Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Abend in Rot
finanzen.net Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA
finanzen.net Apple Aktie News: Apple verliert am Dienstagnachmittag
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert
finanzen.net Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
EN, Apple Apple Koregaon Park opens to customers this Thursday, September 4, in Pune
Benzinga Google-Parent Alphabet, Apple, Zscaler, Coreweave And Opendoor: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Google keeps Chrome and Apple deal but must share data in big antitrust ruling
Business Times Apple gains on US ruling that spares search deal with Google
Benzinga EXCLUSIVE: August&#39;s 20 Most-Searched Tickers On Benzinga Pro - Where Do Opendoor, Palantir, BitMine Immersion, Apple Stock Rank?
Benzinga Comparing Apple With Industry Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
Benzinga Forget AI, Apple Bets On &#39;Air&#39; Power—And It Might Just Work
Zacks If You Invested $1000 in Apple 10 Years Ago, This Is How Much You'd Have Now
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen