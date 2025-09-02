adidas Aktie
Marktkap. 29,64 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei Adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
163,90 €
|Abst. Kursziel*:
34,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
170,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,73%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.