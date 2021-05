Aktie in diesem Artikel adidas 279,65 EUR

7,99% Charts

News

Analysen

adidas 279,65 EUR 7,99% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den USA seien die Herzogenauracher offenbar wesentlich besser vorangekommen als befürchtet. Die leichte Anhebung des Umsatzziels für dieses Jahr lege zudem nahe, dass die Bedenken über mögliche Schäden für das weitere China-Geschäft angesichts des jüngsten Sanktionsstreits überzogen schienen. Die Aktie sollte nach einer schmerzhafteren Phase wieder zulegen./ajx/ck