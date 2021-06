Aktie in diesem Artikel adidas 307,70 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die starken Quartalszahlen des Konkurrenten Nike lieferten guten Vorgaben für Adidas, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die Entwicklung des Sportartikelmarktes weltweit sei günstig, der chinesische Markt erhole sich und in den kommenden Jahren winkten steigende Gewinnmargen./mf/mis