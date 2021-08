Aktie in diesem Artikel adidas 317,10 EUR

-5,67% Charts

News

Analysen

adidas 317,10 EUR -5,67% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers und die Anhebung der Prognose hätten nicht gereicht, um Gewinnmitnahmen zu verhindern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Innovationspipeline sehe aber stark aus./ajx/he